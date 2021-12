Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Pinto reagiu, este domingo, à detenção de João Rendeiro. O hacker português recorreu ao Twitter e alertou para importância de “estabelecer a ligação entre os 12 cartões bancários na posse de João Rendeiro e as correspondentes contas bancárias, que se crê offshore“.

Segundo Rui Pinto, a apreensão do dinheiro nas contas a que se refere, poderá indemnizar as vítimas que o ex-bancário alegadamente burlou no Banco Privado Português (BPP). Na prática, Pinto defende que a Justiça continue a investigar o património financeiro do ex-líder do BPP.

Importa agora estabelecer a ligação entre os 12 cartões bancários na posse de João Rendeiro e as correspondentes contas bancárias, que se crê offshore, e encetar esforços para a apreensão de todo esse dinheiro. Assim se poderá indemnizar muitas das vitimas que burlou. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) December 12, 2021

Neste momento, Rui Pinto está a colaborar com a Polícia Judiciária em diversos inquéritos.