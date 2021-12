Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Ainda não eram 9h da manhã em Durban, na zona este da África do Sul, quando João Rendeiro chegou ao tribunal de Verulam, onde vai ser ouvido esta manhã. O ex-banqueiro vai ser presente a um juiz, cerca de 48 horas depois de ter sido detido num hotel de luxo, para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação no âmbito do processo de cooperação entre as autoridades sul-africanas e portuguesas.

João Rendeiro passou as últimas duas noites detido na esquadra de polícia de North Durban, a cinco quilómetros do hotel onde foi detido pelas autoridades sul-africanas.

O banqueiro foi condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva a 28 de setembro, em Portugal, por crimes de burla qualificada. Estava em parte incerta, no estrangeiro, evitando o cumprimento da pena.