Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rivian é apontada como a Tesla das pick-ups, dos SUV e dos veículos comerciais, tendo iniciado as entregas da sua R1T em Outubro, mês em que forneceu a clientes apenas 156 unidades. Ainda assim, dias depois, lançou-se em bolsa e os investidores atribuíram-lhe um valor que colocou esta startup apenas atrás da Tesla e da Toyota, mas à frente de todos os concorrentes, mesmo os que já produzem milhões de veículos por ano e geram receitas e lucros consideráveis. Mas isso foi antes de a Rivian ter de enfrentar as dificuldades que afectam a generalidade da indústria automóvel, em que os fornecedores não conseguem honrar os contratos e assegurar as peças necessárias à produção dos veículos.

A nova realidade levou a Rivian a anunciar que não conseguiria atingir os objectivos a que se tinha proposto até final de 2021, um deslize natural face à crise dos fornecedores. Apesar de ter reunido 55.400 encomendas para a R1T e para a R1S, respectivamente a pick-up e o SUV da marca, a marca irá ficar umas “centenas de unidades abaixo das 1200” que previa entregar até 31 de Dezembro.

O anúncio das previsões dos resultados para 2021, apesar de não constituir uma surpresa, não caiu bem junto dos mercados, que se apressaram a penalizar a jovem Rivian. As acções caíram 13% na 6ª feira (17/12), de acordo com a Reuters, tendo os títulos sido transaccionados a 94 dólares, pela primeira vez abaixo da fasquia dos 100 dólares, depois de ter sido lançada a 120$ a 10 de Novembro e ter subido para 128$ no dia seguinte.

O relativo desaire da Rivian, cujas acções ainda subiram para 97$ até final de 6ª feira, reduziu o valor em bolsa do novo construtor de veículos eléctricos. Mas não a ponto de retirar brilho à sua trajectória. A prova é que a Rivian ainda apresenta uma capitalização bolsista de 83,3 mil milhões de dólares, acima da General Motors (80,1), Ford (79), Daimler (68,8) e BMW (56,3). Após o desvio dos objectivos para 2021, acima da jovem Rivian continuam a figurar apenas a Tesla (936,6), a Toyota (301,6) e, agora, a Volkswagen AG (130,6 mil milhões de dólares).