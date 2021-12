Mourinho leu tudo muito e bem e não "assinou" o empate: Roma foi a Bergamo golear a Atalanta

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Poucos jogos perdeu a Atalanta este ano. Para a Serie A, o último foi a 3 de outubro, frente ao AC Milan, e desde aí apenas na Liga dos Campeões teve desaires, frente a Manchester United e Villarreal. No terceiro lugar do campeonato italiano, a seis pontos do líder Inter, eram já dez os jogos na liga doméstica sem perder. Gian Piero Gasperini continua com o bom trabalho já do costume, com três terceiros lugares nos últimos três anos e quatro top 5 nos últimos seis anos (aconteceu um sétimo lugar).

A Atalanta, a jogar no seu estádio, recebia a Roma e precisava de ganhar para pressionar o AC Milan e fugir ao Nápoles. Já a equipa de José Mourinho tinha de ganhar, como sempre, para recuperar dos maus resultados que têm acontecido e para ultrapassar a eterna rival Lazio, para colocar a pressão na Fiorentina e a Juventus. A Roma vem de duas vitórias consecutivas, frente ao CSKA Sofia (3-2) e frente ao Spezia (2-0) com exibições pouco conseguidas. Antes disso? Duas derrotas, frente ao Bolonha e num jogo pobre frente ao campeão Inter.

Sobre o encontro deste sábado, em Bergamo, houve quem quisesse comparar os dois técnicos – Mourinho e Gasperini (seis triunfos seguidos na Seria A) -, mas o português preferiu enumerar as diferenças: “A diferença fundamental para com a Atalanta é que estou aqui há seis meses, o Gasperini está há seis anos. Essa diferença é grande, significa mais tempo de trabalho e mais transferências. São fantásticos e muito estáveis. Eram uma equipa de meio da tabela e agora lutam pela Liga dos Campeões e pelo título”.

“Apenas atuaram numa janela de transferências e com um trabalho reativo. Não tenho dúvidas de que amanhã [sábado] podemos vencer, temos bons jogadores, temos um grande espírito de equipa. Obviamente há muita diferença, principalmente em termos de profundidade de plantel, mas vamos para ganhar. Se me propusessem assinar o empate sem ir a Bergamo eu diria que não“, referiu o special one, que elogiou ainda o modelo da Atalanta: “Tenho treinado clubes com modelos totalmente diferentes, com mercados caros e mais direcionados para o hoje do que para o amanhã. No entanto, tenho admiração pelo perfil deste projeto [Atalanta], com contratações inteligentes desde há seis anos. Têm uma equipa forte e alcançaram estabilidade económica”.

Gasperini, na antevisão ao confronto frente aos romanos, disse que “Mourinho é um grande treinador que trouxe entusiasmo ao clube, mas em campo a história é diferente”, aludindo ao 7.º lugar dos giallorossi, a 9 da Atalanta. “Estou convencido de que podem recuperar. Estão a começar um projeto e todos os projetos precisam de tempo. A Roma é uma grande equipa apesar da posição que ocupa na tabela. Temos respeito pela Roma, mas também temos a nossa determinação e autoestima”, garantiu Gian Piero.

Mourinho não assinava o empate à priori e pelos primeiro minutos parecia ter, no hipotético e na analogia, não ter assinado o papel com razão, porque logo no primeiro minuto, com muitos ressaltos e muita sorte à mistura, algo que também é preciso num jogo de futebol, o avançado Abraham fez o 0-1.

