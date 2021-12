Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A autarquia lisboeta aprovou esta segunda-feira um aumento na percentagem da devolução de IRS aos munícipes. Dos atuais 2,5% de IRS de cada contribuinte que a autarquia tinha definido, os lisboetas passam a ficar com 3% e a autarquia com 2%.

Ao Observador, Carlos Moedas diz que a aprovação desta proposta tem também uma “importância política” num “país que está asfixiado de impostos”.

“É um primeiro sinal. Parte do projeto que apresentámos e do que tinham sido as promessas, começar progressivamente a devolver aos lisboetas esses impostos”, afirmou o presidente da câmara falando também num “trabalho árduo” para conseguir a aprovação da proposta.

A proposta do executivo de Moedas foi aprovada com sete votos a favor, cinco abstenções (PS) e cinco votos contra (do Livre, da vereadora independente Paula Marques, dos dois vereadores do PCP e do Bloco de Esquerda).

O objetivo de Moedas continua a ser devolver os 5% aos munícipes no final do mandato, num impacto estimado de 32 milhões de euros. Para já, de acordo com as contas feitas pelo Executivo a diminuição para 2% de participação da autarquia no IRS representará um impacto de cerca de 7 milhões de euros nos cofres da autarquia, que serão “devolvidos aos lisboetas”.

Também o PS e o PCP tinham apresentado propostas nesta área, mas foram ambas chumbadas na reunião desta manhã.

A proposta foi viabilizada pelo Partido Socialista e Carlos Moedas considera que se chegou a “um valor aceitável naquele que é um primeiro passo”.

Sendo a participação das autarquias de até 5% no imposto sobre o IRS de cada contribuinte, em 2019 o município tinha aprovado uma taxa de 2,5% que vigorou em 2020, numa devolução que se estimava de cerca de 31 milhões de euros.