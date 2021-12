Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O chefe do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, está preocupado com as viagens da época festiva, que têm o potencial de elevar o risco de infeção com Covid-19, mesmo em pessoas vacinadas, dada a transmissibilidade elevada da variante Ómicron.

Numa entrevista ao canal NBC, o principal epidemiologista da Casa Branca encorajou os americanos a tomarem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e a usarem máscaras.

Fauci tentou também minimizar os comentários da vice-presidente, Kamala Harris, que disse que o governo “não antecipou” a chegada das variantes Ómicron e Delta.

Fauci defendeu que os comentários de Harris foram “tirados de contexto” e que a vice-presidente se referia ao “extraordinário número de mutações” da Covid-19, e não à falta de preparação da administração.

“Estávamos bem preparados e esperávamos encontrar variantes. Não há duvida disso”, afirmou.

Os Estados Unidos já totalizam mais de 800.000 mortes por Covid-19, e assistem agora a uma subida de 17% no número de novas infeções e mais 9% de mortes.

Os especialistas têm vindo a alertar para uma “tempestade viral”, alimentada pela Ómicron. O Presidente Joe Biden falou da possibilidade de um “severo inverno de doença e morte” para as pessoas não vacinadas.

Em declarações à CNN, Fauci repetiu estas previsões: “Uma coisa que é certa é a extraordinária capacidade de [a Ómicron] se espalhar, a sua capacidade de transmissibilidade. Está a alastrar-se pelo mundo”.