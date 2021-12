Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos Estados Unidos da América as porções de batatas são maiores do que em Portugal. No Japão, vão ser ainda mais pequenas.

A McDonald’s do Japão vai servir apenas doses pequenas de batatas fritas aos seus clientes durante uma semana. A razão? Falta de batatas no país.

Num comunicado, a cadeia de restauração no país explica que as cheias no Canadá, rota de passagem do abastecimento de batatas aos seus restaurantes, assim como a pandemia contribuíram para a quebra no abastecimento do produto aos postos de fast food nipónicos.

A cadeia japonesa da empresa de alimentação importa, segundo o CEO Tamotsu Hiro, citado pela CNN, grandes quantidades de batatas através de um porto em Vancouver.

Os mais de três mil restaurantes de McDonald’s que existem no Japão vão assim servir apenas doses “pequenas” de batatas fritas entre os dias 24 e 30 de dezembro.

Segundo o The Guardian, conflitos entres os cerca de 20 mil trabalhadores de 29 portos ao largo da costa norte-americana são um dos motivos para esta escassez de abastecimento.

A McDonald’s informou ainda, no seu comunicado, que encomendou cerca de mil toneladas de batatas fritas congeladas para serem entregues por via aérea no país.