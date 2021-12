Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quem desejar adquirir um carro histórico ou um modelo de competição de outros tempos, e até mesmo dos mais actuais, é provável que visite a Girardo & Co, empresa especializada neste tipo de obras de arte, ou de “brinquedos”, para utilizar uma terminologia mais de acordo com a época que atravessamos. De um Ferrari 250 GT de 1959 a um F40 de 1990, passando pelo Lancia Delta S4 Stradale de 1985 ou um Peugeot 206 WRC de 1999, pode encontrar de tudo no site da companhia britânica.

Para o Natal deste ano, a Giraldo & Co criou um vídeo em que nos desafia a imaginar o que aconteceria caso o Pai Natal trocasse o trenó e as renas por um Lancia Stratos, idêntico ao que venceu o Campeonato do Mundo de Ralis entre 1974 e 1976, tendo ganho, entre muitos outros, o Rali de Portugal Vinho do Porto de 1976, entregue à dupla Sandro Munari/Silvio Maiga.

A história começa com uma família que aguarda, já à mesa, a chegada do último convidado – aquele que deveria chegar com as prendas. Porém o seu trenó, um “velhote” Mercedes Classe S, começou a aquecer e encostou às boxes, obrigando a pedir ajuda ao Pai Natal. E depressa! Este não se fez rogado e rapidamente chegou ao destino, mas não necessariamente com as mesmas prendas.

O melhor é ver o vídeo e aproveitar para se deliciar com o Lancia Stratos HF, cujo motor 2.4 V6 emitia um roncar muito característico, fornecendo 190 cv na versão de estrada, para na competição atingir 275 cv na versão com cabeça de duas válvulas por cilindro e 320 cv com quatro.