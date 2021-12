Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A GNR registou, entre quinta-feira e a meia noite deste domingo, 752 acidentes rodoviários, que provocaram 4 mortos e 19 feridos graves, disse ao Observador fonte da corporação. É um balanço da “Operação Natal”, em que também se nota que sofreram ferimentos ligeiros 348 pessoas nas estradas portuguesas, no mesmo período de tempo.

Relativamente ao ano passado, houve mais 51 acidentes, mais uma vítima mortal, menos três feridos graves e mais 48 feridos leves, refere a mesma fonte ao Observador. A GNR ressalva ainda que os dados da operação Natal são provisórios – será feito um balanço final esta segunda-feira.

A GNR começou na quinta-feira a operação Natal, que terminou este domingo, com o objetivo de intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período, através do esforço de patrulhamento, de forma a garantir as festividades e as deslocações em segurança. No Ano Novo haverá também operação nas estradas portuguesas, a começar no dia 30 de dezembro e a terminar a 2 de janeiro.