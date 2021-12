Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O governo talibã anunciou no domingo uma nova diretiva que proíbe as mulheres de percorrerem longas distâncias de carro sem a presença de um familiar do sexo masculino.

Esta foi a mais recente afronta aos direitos das mulheres no Afeganistão, numa altura em que as escolas secundárias do país estão interditas ao sexo feminino e a grande maioria das mulheres já foi impedida de trabalhar.

A ONG Human Rights Watch (HRW) considera que a nova restrição colocou as mulheres um passo mais próximas de se tornarem prisioneiras.

A diretora dos direitos das mulheres deste organismo, Heather Barr, disse à AFP que a nova diretriz “elimina a oportunidade de mulheres poderem mover-se livremente no país” ou “fugir se forem vítimas de violência doméstica”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A restrição — anunciada pelo ministério da Promoção da Virtude e a Prevenção do Vício do governo talibã — obriga as mulheres que tencionem afastar-se mais de 72km de casa a ser acompanhadas de um familiar próximo do sexo masculino.

“Sinto-me muito mal. Não me posso mover de forma independente. O que é suposto fazer se o meu filho adoecer e o meu marido não esteja disponível?”, partilhou à BBC Fatima, uma habitante de Kabul.

Os talibãs capturaram a nossa felicidade… perdi a minha independência e a minha felicidade”, admitiu.

O atual governo afegão insiste que as restrições são “temporárias” e que foram impostas com o propósito de assegurar que os ambientes de trabalho e de educação são seguros para as mulheres. Porém, durante o último regime talibã nos década de 1990, as mulheres foram também impedidas de aceder a postos de trabalho ou a locais de educação.