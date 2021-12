Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nunca a velha máxima de Pimenta Machado, antigo presidente do V. Guimarães, fez tanto sentido como o que aconteceu com o Benfica e com Jorge Jesus nos últimos dias: “O que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira”. E foi nessa ideia paradoxal mas que muitas vezes funciona como motor no mundo do futebol que se perspetivou um outro volte face em toda a novela com o Flamengo desde meio de dezembro: a hipótese de ser ainda o técnico dos encarnados (a caminho da rescisão, que será anunciada nas próximas horas) a assumir o comando da equipa carioca. Não vai acontecer. Mas era ele o preferido em vez de Paulo Sousa.

Apesar de haver esse interesse de ambas as partes, desde a madrugada de sábado para domingo que Jorge Jesus deixou de ser hipótese e o antigo selecionador da Polónia passou para o papel os dois anos de vínculo com o Flamengo que tinham sido apalavrados no dia 19 caso nada mudasse. Ainda assim, a possibilidade de voltar ao Brasil continua de pé, desta vez com o Atl. Mineiro a ver Cuca sair surpreendentemente após ter conseguido ser campeão e a colocar Jesus na lista de possíveis alvos para a temporada de 2022.