O afastamento de Pizzi do primeiro treino após o clássico do FC Porto para a Taça de Portugal tinha sido uma das poucas informações confirmadas por parte de algumas fontes internas do Benfica ao Observador. A partir daí, nada parecia garantido. Nem o regresso do vice capitão ao trabalho com os companheiros, nem a continuidade de Jorge Jesus no comando técnico, nem o futuro a breve prazo do plantel dos encarnados. Sobrava, ainda assim, uma indicação: Nelson Veríssimo era a solução natural caso Rui Costa optasse por prescindir do treinador nos próximos dias. E foi isso que aconteceu, antes de novo jogo no Dragão.

Esta manhã, quando se pensava que iria existir uma reunião entre Jorge Jesus e Rui Costa por forma a analisar a questão de Pizzi e a reação do próprio plantel ao afastamento do médio, o treinador já não deu o treino, informação que começou a correr esta madrugada no seguimento do caso que envolveu o internacional português. Segunda apurou o Observador, Jesus nunca colocou a possibilidade de não fazer o encontro do Campeonato no Dragão – mas, neste cenário e perante este contexto, admite que ainda será possível um volte face inesperado (mais um) que o leve… ao Flamengo. Os jogadores, que tinham chegado de manhã ao Seixal, começaram já a sair, devendo regressar à tarde. Ainda assim, avançou com o pedido de saída numa conversa com o presidente dos encarnados depois de os jogadores recusarem treinar, situação limite que aconteceu esta segunda-feira após o afastamento de Pizzi e que foi sanada por Rui Costa.

Quando estava concentrado com a equipa B numa unidade hoteleira do Norte, onde os encarnados vão defrontar na noite desta terça-feira o Feirense em Santa Maria da Feira a contar para a 16.ª jornada da Segunda Liga (num encontro que juntava os dois primeiros classificados do segundo escalão nacional), o treinador foi chamado para cumprir nova “missão” no plantel principal, à semelhança do que tinha feito no final da temporada de 2019/20 quando Bruno Lage foi dispensado antes da chegada de… Jorge Jesus.

Em paralelo, e sem nunca ter assumido essa postura (nem poderia fazê-lo, entenda-se), Rui Costa continua a preparar um plano B para o futuro do Benfica. E, segundo sabe o Observador, existem dois nomes que podem fazer parte das opções futuras dos encarnados com a certeza de que um dos desejados na Luz será um técnico que ainda não foi falado na imprensa. Ao contrário do que chegou a ser noticiado, a hipótese de ser um treinador estrangeiro não está descartada. Andrea Pirlo, ex-técnico da Juventus, foi um dos nomes já ventilados em Itália até pela relação que tem com o presidente do Benfica mas não foi equacionado.