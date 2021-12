A novela acabou com o protagonista de fora: Paulo Sousa sai da Polónia, escolhe Flamengo entre duas ofertas e Jesus fica na Luz (para já)

Mudanças na Federação polaca precipitaram saída do técnico antes do playoff do Mundial. Conversa com responsáveis cariocas na semana passada foi decisiva. Português tinha mais uma oferta do Brasil.