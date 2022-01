Boletim DGS. Número de novos casos mantém-se alto, mas internamentos e mortes estão longe dos números de 2021

Já no que diz respeito às mortes, na última semana morreram 125 pessoas infetadas com a Covid-19. Na mesma semana do ano passado foram 559 as pessoas infetadas com a Covid-19 que morreram em Portugal, quase cinco vezes mais.

As 21 mortes registadas no último dia do ano aconteceram em todas as regiões do continente e nas duas regiões autónomas (uma nos Açores e uma na Madeira). Na região Norte morreram sete pessoas, no Centro seis, em Lisboa e Vale do Tejo quatro e no Alentejo e Algarve uma morte em cada região.