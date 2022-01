Um ano depois do ataque ao Capitólio: 700 acusados, 71 condenados

No seu discurso, Garland não mencionou diretamente Donald Trump, que tem sido apontado como instigador deste ataque. Mas teve o cuidado de se referir ao foco da investigação, numa altura em que, um ano depois dos ataques, há crescente pressão para mais condenações.

O procurador disse que o Departamento de Justiça está a estabelecer bases para os casos mais complicados. “Nos casos complexos, as acusações iniciais são frequentemente menos severas que as acusações feitas posteriormente. Isto é intencional, já que os investigadores recolhem e analisam metodicamente mais provas. Não pode haver regras diferentes para os poderosos e os sem poder”, explicou.

Garland garantiu que esta era a investigação “maior, mais complexa e com mais recursos” na história do país.

Um ano após a invasão do Capitólio, em Washinton, mais de 700 pessoas foram acusadas por crimes que vão desde o planeamento de um ataque para impedir a confirmação oficial da vitória eleitoral de Joe Biden a agressão à polícia. Até agora, 165 declararam-se culpados – quatro arriscam mesmo condenações de 20 anos de prisão – e 71 foram condenados a penas até cinco anos, segundo dados oficiais.

Além do trabalho do Departamento de Justiça, uma comissão do Congresso está há seis meses a investigar o que aconteceu naquele dia, com especial foco no papel de Donald Trump. Desde que Joe Biden venceu as presidenciais, em novembro de 2020, que Trump vinha a alimentar uma teoria de que os resultados eleitorais eram fraudulentos e a eleição tinha sido roubada, gerando em torno de si uma multidão de indignados.

Esta comissão, formada por sete democratas e dois republicanos, pode recolher provas de um possível crime e recomendar à Justiça que atue. Também pode investigar casos de perjúrio, intimidação a testemunhas ou desrespeito ao Congresso, no caso de pessoas que se recusam a testemunhar, como aconteceu com Steve Bannon, antigo assessor de Trump, e Mark Meadows, o seu chefe de gabinete.