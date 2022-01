Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Lucid Motors não é apenas mais uma startup que promete conceber e produzir carros eléctricos melhores do que a concorrência. É certo que ainda tem pela frente alguns obstáculos difíceis para ultrapassar, sobretudo se pretender atingir o mesmo estatuto que a Tesla já alcançou, mas tudo indica que o irá conseguir. Possui estratégia e tecnologia, com o Lucid Air – com potências próximas do milhar de cavalos e autonomias em torno dos 850 km – a ser prova disso mesmo. O fabricante anuncia agora que pretende começar a trabalhar o mercado europeu já em 2022.

Até ao momento, a Lucid arrancou apenas com a produção das primeiras unidades do Air, uma berlina de luxo que se apresenta em duas versões, uma a privilegiar a autonomia, denominada Range, e outra a favorecer a potência, a Performance. A primeira garante 809,5 km entre recargas – mas sem “habilidades” para esticar artificialmente o alcance, ou seja, sempre com versões com dois motores e possantes –, para a segunda colocar 1095 cv à disposição do condutor.

Ao informar que a Europa é o próximo objectivo da Lucid Motors, o fabricante californiano, vizinho da Tesla, promete dar prioridade aos mercados de maiores dimensões e onde os veículos eléctricos têm maior penetração. E porque a Lucid parece apreciar um bom desafio, irá começar pela Alemanha, onde enfrentará as locais Audi, BMW e Mercedes e, claro está, a Tesla, apontando armas às berlinas com cinco metros de comprimento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além da berlina Lucid Air, a caminho está também um SUV, o Gravity, que passará em breve à produção. Ambos os veículos serão produzidos na fábrica que a marca instalou no Arizona, mas o construtor necessita de investir fortemente para cobrir outros mercados, bem como conceber modelos menos generosos em termos de dimensões, para se tornarem mais acessíveis.