O ator e comediante norte-americano Bob Saget foi no domingo encontrado morto num hotel em Orlando, cidade do estado da Flórida. O ator, que tinha 65 anos, era conhecido por fazer a voz da série “How I Met Your Mother” mas ascendeu à fama no final dos anos 80 como protagonista da série “Full House”, onde interpretava um pai viúvo com três filhas.

A causa da morte não é conhecida. A polícia não encontrou quaisquer sinais de drogas e não existem suspeitas de crime.

Poucas horas antes do anúncio da morte, o próprio ator tinha colocado uma mensagem no Twitter onde se dizia muito feliz pelo espetáculo ao vivo que tinha acabado de dar em Jacksonville, também na Flórida. Remetia, também, para o seu site para que os fãs pudessem consultar mais datas de espetáculos para este ano de 2022.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

A morte foi confirmada pela família num comunicado. “Estamos devastados com a morte do nosso amado Bob”, pode ler-se no comunicado que acrescenta: “Ele era tudo para nós e queremos que vocês saibam quanto ele adorava os seus fãs, fazer espetáculos ao vivo e promover o encontro de pessoas de todas as origens, através do humor e do riso”.