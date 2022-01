Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Voltou a ser cancelado o visto que permitia ao sérvio Novak Djokovic permanecer na Austrália e disputar o Open, que arranca já na próxima segunda-feira. Autoridades do país tencionam deportá-lo, está a avançar esta sexta-feira de manhã a BBC.

A decisão partiu de Alex Hawke, o ministro da Imigração. Como já esta quinta-feira a imprensa australiana tinha revelado, Hawke continuava a “considerar” a possibilidade de deportar o tenista, que entrou no país sem estar vacinado contra a Covid-19 e mentiu, confirmaram agora as autoridades, para conseguir o visto de permanência no país. 24 horas mais tarde, e depois de se ter isolado para analisar todos os dados, eis a decisão: em nome do interesse público e atendendo aos princípios de “saúde e boa ordem”, o tenista de 34 anos terá de abandonar a Austrália.

De acordo com a informação avançada pela imprensa australiana, Hawke confirmou que Djokovic, que vive em Monte Carlo e declarou, à chegada a Melbourne, no dia 5 de janeiro, não ter feito qualquer viagem nos 14 dias anteriores, não só esteve na Sérvia (onde arrisca três anos de prisão por ter violado o isolamento após receber, no passado dia 16 de dezembro, um teste PCR positivo ao SARS-CoV-2), como também passou por Espanha nesse mesmo período.

Esta decisão surge quatro dias depois de um juiz de Melbourne reverter a decisão inicial, que retirou pela primeira vez o visto de permanência na Austrália ao tenista e o colocou em detenção num hotel degradado no centro da cidade, juntamente com dezenas de outros requerentes de asilo na Austrália — alguns ali detidos há vários anos.

Apesar de até ter passado os últimos dias a treinar, e de ter sido entretanto incluído no sorteio do primeiro Grande Slam do ano — na primeira ronda a sorte ditou que fosse o compatriota Miomir Kecmanovic a defrontá-lo –, o Número Um do mundo deverá agora ser expulso do país sem passagem pelo Open da Austrália.