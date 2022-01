Habitação, novo aeroporto e crescimento económico. Observador reúne principais representantes do círculo eleitoral de Lisboa em debate

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após o debate com os cabeça de lista do circulo eleitoral do Porto, chegou a vez de reunir os candidatos de Lisboa, o distrito que mais deputados elege para a Assembleia da República (48). Com a campanha eleitoral quase a começar, a Rádio Observador juntou as principais caras dos nove partidos com assento parlamentar para discutir temas desde o novo aeroporto, passando pela habitação e pelo crescimento económico do país.

A partir da Sala do Senado da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, o debate contou com a presença de Mariana Vieira da Silva (terceiro nome das listas do PS pela capital e ministra da Presidência e da Modernização Administrativa), Ricardo Batista Leite (cabeça de lista do PSD), Bruno Maia (terceiro nas listas do BE em Lisboa), Alma Rivera (segunda nas listas da CDU por Lisboa), José Ribeiro e Castro (número dois do CDS na capital), Inês Sousa Real (cabeça de lista em Lisboa e porta-voz do PAN), Carla Castro (número dois da IL na capital), Rui Paulo Sousa (número dois do Chega em Lisboa) e Isabel Mendes Lopes (segunda nas listas do Livre na capital).

Ouça aqui o debate na íntegra.

A votação dos isolados — o que se podia ter sido feito?

O debate começou por um dos temas que mais está na ordem do dia: a votação dos eleitores isolados no próximo dia 30 de janeiro. Questionados sobre o que deveria ter sido feito para preparar este cenário, a Iniciativa Liberal foi a primeira a responder, destacando que o partido “atempadamente tomou algumas iniciativas”, tais como propor a realização do ato eleitoral em dois dias. Aproveita também para acusar o Governo de “não ter energia suficiente” para tomar medidas neste âmbito: “A pandemia não é a surpresa, as eleições não são surpresa. É uma falha clamorosa”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também bastante crítico foi o PAN, que diz que o Governo não aprendeu com os “erros” das últimas eleições. Por sua vez, o CDS, considera que a Assembleia da República teve “muita pressa” para votar leis como a da eutanásia, deixando de lado temas como as “condições ideias para votar”, e ainda o PSD, que ironiza: “Sabemos que o [anterior] MAI era o Eduardo Cabrita, portanto não ter havido preparação é algo que não surpreende”.

Já o Chega, BE, a CDU e o Livre defendem que devem ser criados “ambientes seguros” para os eleitores poderem votar, enquanto o PS afirma que o Governo está a fazer tudo ao seu alcance para garantir condições de segurança, transmitindo uma mensagem de tranquilidade: “Não vale a pena estarmos a criar e a alimentar um sentimento de insegurança”.