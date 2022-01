Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tudo começou e acabou no Twitter. Rui Rio resolveu comentar a notícia de que o candidato do PS, António Costa, vai votar antecipadamente no Porto, durante a campanha, com um tweet: “O Dr. António Costa arranjou uma forma airosa de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para Portugal: ter de votar nele próprio. Chapeau!”, escreveu o Presidente do PSD, rematando com um emoji de uma cartola.

O Dr. António Costa arranjou uma forma airosa de evitar ter de fazer o que sabe que não é bom para Portugal; ter de votar nele próprio. Chapeau! ???? https://t.co/J99XElX4zn — Rui Rio (@RuiRioPSD) January 16, 2022

Em causa estava o facto de António Costa ser cabeça-de-lista por Lisboa e não pelo Porto, onde Alexandre Quintanilha é o número 1 do PS. Só que o voto antecipado em mobilidade significa que, apesar de votar noutro local, Costa continuará a eleger os deputados de Lisboa.

As reações não tardaram. Primeiro foi Pedro Delgado Alves, deputado do PS que está em lugar elegível na lista do partido nestas legislativas: “António Costa vai votar para o círculo Lisboa, onde está recenseado”, comentou o deputado, apontando para o facto de que o voto será exercido em regime de mobilidade e acusando o candidato do PSD de estar a “espalhar desinformação e confusão nos eleitores”.

Seguiu-se Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, que aproveitou o seu discurso numa ação de campanha do partido para criticar o líder dos sociais-democratas: “Doutor Rui Rio, eu sei que esteve muitos anos a preparar-se para ser primeiro-ministro, mas aconselhava, era de bom senso começar por ler a lei eleitoral”, avisou, pedindo-lhe que “para a próxima estude mais”.

Após as críticas, a resposta: questionado pelos jornalistas à margem de uma arruada em Barcelos, Rui Rio explicou que não se tratava de desconhecimento da lei e disse que tudo não passava de uma “brincadeira”. “A tendência das campanhas eleitorais é de começarem a ficar tensas e uns contra os outros. O que pretendo é brincar, não têm sentido de humor? Eu sei que ele pode votar em Mirandela, Porto ou Lisboa e conta sempre para o sítio onde está recenseado”, disse.

E pode mesmo. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, o voto antecipado permite a qualquer eleitor “o voto antecipado em local escolhido pelo eleitor”, mas não significa que ele contribua para eleger deputados do círculo eleitoral onde se está a votar. Pelo contrário, no momento do voto o eleitor assinala sempre a freguesia e posto de recenseamento em que está inscrito, para que este seja contabilizado para o respetivo círculo eleitoral.

Perante a insistência dos repórteres sobre se as suas declarações não contribuiriam para a desinformação, Rui Rio rejeitou essa leitura e voltou a falar numa “piada”. “O que disse é uma brincadeira, quem quiser levar isto muito a sério, que não vote em mim, vote naqueles que levem muito a sério”, rematou.

António Costa, porém, não perdeu a oportunidade para criticar o líder do PSD pelo tweet inicial e também por esta sua reação: “Tinha obrigação de saber o que era o voto antecipado. Se resolveu disfarçar o seu desconhecimento como tendo sido uma graçola, pronto, era uma graçola”, disse o atual primeiro-ministro durante uma ação de campanha nos Açores. “Não creio que um político afirme a sua credibilidade com graçolas, mas procurando responder com seriedade”, acrescentou.

Mas Rui Rio quis ter a última palavra. Novamente no Twitter, resolveu comentar as últimas declarações de Costa: “Que mau humor”, escreveu o Presidente do PSD. E, talvez para reforçar que tudo não passa de uma “brincadeira”, rematou novamente com um emoji.