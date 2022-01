O tenista russo Daniil Medvedev qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Open da Austrália ao vencer o suíço Henri Laaksonen por 6-1, 6-4 e 7-6 (7/3).

“Quero fazer melhor do que no ano passado, mas não vai ser fácil“, disse o número dois mundial, numa referência à derrota na final de 2021 frente ao sérvio Novak Djokovic, que está fora do torneio depois de ter sido deportado da Austrália, por não estar vacinado contra a Covid-19.

Na próxima ronda, o vencedor do último Open dos Estados Unidos enfrenta o australiano Nick Kyrgios ou o britânico Liam Broady.