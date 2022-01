Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa está a investigar a atribuição de nacionalidade portuguesa ao russo Roman Abramovich, por ordem da Procuradoria-Geral da República (PGR), que decretou a abertura de um inquérito.

A notícia é avançada pela Rádio Renascença, que já a 12 de janeiro tinha dado conta de que o Instituto de Registos e Notariado (IRN) também estava a investigar a atribuição de nacionalidade ao dono do Chelsea FC. Abramovich naturalizou-se português em abril de 2021, como noticiou o jornal Público. Terá apresentado provas de que tem ascendência sefardita.

O ministério da Justiça já tinha afirmado à Renascença que a ideia do inquérito do IRN era apurar se existiu algum tipo de irregularidade na concessão da nacionalidade a Abramovich.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Abramovich decidiu desistir do pedido de renovação do seu visto britânico, depois de um atraso na decisão que coincidiu com o arrefecimento das relações entre Londres e Moscovo na sequência do envenenamento do ex-espião Sergei Skripal em solo britânico. O milionário russo decidiu nesse ano candidatar-se à cidadania israelita, que obteve devido à sua ascendência judaica.