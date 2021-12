Poder russo continua a minar Londres. Abramovich, agora português, perdeu visto mas Reino Unido ainda é paraíso de estrangeiros milionários

O caso deste milionário pode fazer parecer que os britânicos estão a apertar a malha em torno dos cidadãos russos no seu país, por razões políticas. Mas Abramovich pode ter sido vítima da sua visibilidade como dono de um dos maiores clubes de futebol da Premier League. Afinal, o Reino Unido continua a ser visto como um paraíso para muitos estrangeiros com fortuna, por vezes obtida de forma ilegal em países onde as fronteiras entre a política e os negócios estão esbatidas.

Um relatório publicado pela Chatham House no início deste mês traça um retrato negro: “O Reino Unido tem adotado novas medidas para combater a lavagem de dinheiro e finanças ilícitas, mas não têm tido muito impacto”, dizem os seus autores. O fluxo de dinheiro — na sua maioria russo — “tem minado a integridade de várias instituições britânicas importantes e enfraquecido o Estado de Direito”. Segundo a Transparência Internacional, há pelo menos 160 propriedades no Reino Unido que foram compradas por pessoas suspeitas de corrupção — 84% delas em Londres, a maioria a menos de cinco quilómetros do Palácio de Buckingham. Muitas delas foram compradas através de empresas registadas no estrangeiro, quase sempre em jurisdições offshore, o que pode indiciar branqueamento de capitais.

Oliver Bullough, jornalista e autor do livro O País do Dinheiro (ed. Vogais), não tem dúvidas em afirmar que tal aconteceu devido a anos em que as autoridades britânicas fecharam os olhos à origem do dinheiro russo: “Criava empregos em Londres e simbolizava como os russos se tinham tornado capitalistas gloriosos — o que nos fazia acreditar que isso iria fazer deles também democratas”, afirma o autor ao Observador. “Foram os acontecimentos na Ucrânia, em 2014, que nos fizeram reexaminar estas crenças”. A invasão da Crimeia, a maior hostilidade de Vladimir Putin em relação ao Ocidente e o caso de Skripal fizeram piorar as relações dos britânicos com Moscovo nos últimos anos. Abramovich foi vítima deste ambiente — mas não só continua a ter forma de contornar as restrições, como Londres ainda continua a ser um porto de abrigo para outros como ele.

Oligarca, eu? Prove-o em tribunal

O caso de Abramovich é emblemático por outras razões. Este ano, o milionário protagonizou um caso judicial em Londres contra a jornalista Catherine Belton, da Reuters, que é ilustrativo de como muitos destes oligarcas russos usam o sistema judicial para impedir que circulem suspeitas sobre as origens do seu dinheiro no espaço mediático. “O caso Belton foi fascinante”, comenta com o Observador Elisabeth Schimpfössl, investigadora da Universidade de Aston e autora do livro Rich Russians: From Oligarchs to Bourgeoisie (sem edição em português).

Belton, antiga correspondente do Financial Times em Moscovo, está a ser processada por difamação na sequência de uma queixa de Abramovich. Em causa estão passagens do livro Putin People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West, onde Belton escreve, com base em declarações de várias fontes (algumas identificadas, outras não), que o dono do Chelsea terá adquirido o clube a mando do próprio Vladimir Putin. “O Kremlin calculou, de forma acertada, que a forma de conseguir ganhar a aceitação da sociedade britânica era através do seu maior amor, o desporto nacional”, escreve Belton no livro, antes de incluir as citações diretas das fontes que atribuem a ideia da compra do Chelsea a Putin.

A autora também escreve que “uma pessoa próxima de Abramovich” nega a ligação ao Kremlin e declara que, “seja qual for a verdade”, a compra do Chelsea se tornou “um símbolo do dinheiro russo que estava a inundar o Reino Unido”. O milionário (a par de outros dois oligarcas russos) decidiu processar a jornalista e teve uma decisão favorável na primeira fase do processo: a juíza considerou, em novembro, haver matéria para avançar para julgamento.