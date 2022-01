Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

[Em atualização]

João Rendeiro foi conduzido à enfermaria da prisão de Westville, na África do Sul, esta quarta-feira. O antigo banqueiro revelou alguns sintomas de doença — em concreto, uma temperatura mais elevada que o normal — e acabou por receber assistência médica nas instalações da prisão, confirmou o Observador junto da defesa.

“Ele foi transportado para a enfermaria porque tem febre”, diz ao Observador a advogada June Marks. Neste momento, ainda não é claro o que motivou os sintomas revelados por Rendeiro. A defesa ainda está a tentar obter mais informações, mas não exclui a possibilidade de o antigo banqueiro poder ser encaminhado para instalações hospitalares fora da prisão para ser submetido a exames complementares. “Penso que prisão está a colocar em risco a saúde dele e estamos a tentar obter assistência médica decente”, diz June Marks.

Detido em Wesville desde o dia 13 de dezembro, João Rendeiro tem nova apresentação em tribunal agendada para esta sexta-feira, momento em que se prevê que seja iniciado o julgamento do processo de extradição. Nos últimos dias, a defesa tem mostrado preocupação com o estado de saúde do antigo banqueiro, a quem foram detetados problemas cardíacos. “Aquelas condições [em Westville] são chocantes e há pouquíssima assistência médica disponível”, assinala a advogada ao Observador. “Sim, estou preocupada e quero acelerar isto.”

“Não conseguimos proporcionar-lhe assistência médica em condições. Precisamos de que ele seja visto por um especialista, não um enfermeiro ou um médico em part-time que aparece ocasionalmente” na prisão de Westville, diz June Marks ao Observador.