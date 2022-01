Dezenas de pessoas terão morrido num acidente onde um camião com explosivos chocou contra um motociclo no Gana, e que terá destruído centenas de edifícios.

O acidente ocorreu em Apiate, a cerca de 300 quilómetros da capital do país, Accra.

O presidente do Gana, Nana Akufo-Addo, já reagiu ao desastre na rede social Twitter, onde afirmou tratar-se de “um incidente verdadeiramente triste e trágico“.

I have just received a briefing on the circumstances that led to an explosion in Apiate near Bogoso, in the Western Region, resulting in the loss of lives and the destruction of properties belonging to residents. 1/4

