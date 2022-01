Um homem, de 56 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de tráfico de droga e na posse de 100 doses de heroína, no concelho alentejano de Aljustrel, distrito de Beja, divulgou esta sexta-feira a força de segurança.

O suspeito, que estava referenciado por tráfico de droga naquele concelho, foi detido na terça-feira, durante uma ação de patrulhamento, indica a GNR, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a Guarda, na quarta-feira, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Ourique, que o libertou sujeito às medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência e proibição de contactos com consumidores de droga.

Na ação de patrulhamento, militares da GNR abordaram o homem, que, ao aperceber-se da presença da força de segurança, “evidenciou um comportamento suspeito”.

Os militares detetaram depois que o homem tinha na sua posse 100 doses de heroína, o que motivou a detenção em flagrante e uma busca domiciliária.

Além da droga, os militares da GNR apreenderam 255 euros em dinheiro, uma catana, dois cartuchos de calibre 12, um telemóvel e diverso material usado no acondicionamento de droga.