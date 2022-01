Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um enorme incêndio, que se estende por seis quilómetros quadrados, perto de Big Sur, na Califórnia (Estados Unidos), já obrigou a evacuações e ao encerramento de uma das principais autoestradas do estado, informaram este sábado as autoridades.

O incêndio está ativo desde sexta-feira, mas os bombeiros ainda só conseguiram conter 5%. Cerca de 430.000 pessoas vivem na zona onde as chamas estão ativas, no condado de Monterey. Algumas áreas tiveram de ser evacuadas, mas as autoridades não souberam avançar números precisos, segundo a Reuters.

A Cruz Vermelha americana instalou um abrigo numa escola, para receber aqueles que tiveram de abandonar as suas casas.

A Califórnia regista, habitualmente, uma longa época de incêndios. Mas, nos últimos anos, devido aos efeitos do aquecimento global, esse período tem-se alargado e os incêndios têm aumentado de dimensão e gravidade.

No ano passado, a época de incêndios florestais começou particularmente cedo, devido a seca e baixos níveis de reserva de água. Só em janeiro de 2021, o estado norte-americano registou 297 fogos.