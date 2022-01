No primeiro comício, Cotrim deixou alerta: voto em Rio "pode eventualmente ir dar a Costa"

O principal adversário está à esquerda: Costa e a geringonça

Durante o discurso, Cotrim deixou várias críticas a António Costa. Disse, desde logo, que se fosse treinador de futebol “estava a prestes a ser despedido” porque Portugal “desceu de divisão” na Europa. E apontou: “No dia 30 de janeiro está na hora de mudar de Governo. Podemos estar a pouco mais de seis dias de acabar com seis anos de geringonça, que durou enquanto se tratava de reverter e destruir o que estava feito mas nunca serviu para uma ideia construtiva de país”.

Após seis anos de entendimentos do PS à esquerda, Cotrim vê “um primeiro-ministro cansado, sem chama, sem energia, que recorre à mistificação e à mentira como se viu na campanha eleitoral”. Fala de um ranking de fact-checks do Polígrafo aos debates para sustentar a tese de que Costa ” disputa o primeiro lugar com outros afamados aldrabões”, uma farpa atirada sobretudo a André Ventura. E recordou a herança socialista dos últimos 25 anos:

Em 19 dos últimos 25 anos, o PS governou. Deixou este país em que metade dos portugueses ganha menos 900 euros brutos, em que se bateu sucessivos recordes de carga fiscal. Um milhão de portugueses continua sem médico de família e continua a morrer-se em listas de espera”, atirou.

Cotrim lamentou que os jovens continuem sem “perspetiva de futuro” em Portugal e que as pessoas não tenham hipótese de “subir na vida” no país, tendo apenas duas soluções: “Ou resignam-se ou emigram”. E visou “empresas e pessoas de mão estendida, dependentes do Estado e de fundos que aqueles que a seguir virão terão de pagar. Este não é o país em que queremos viver”.

O candidato passou ainda pelo programa eleitoral do partido para falar de várias bandeiras liberais, como as duas taxas no IRS — que Cotrim diz que vão pôr “todos os portugueses a pagar menos IRS” (ainda que sejam os mais ricos que mais terão uma redução das contribuições a que estão obrigados) — e a proposta de “reformar estruturalmente o SNS”.

Alguns dos pontos mais aplaudidos do discurso foram aquando de críticas ao BE e PCP — promotores de ideias que “só produziram opressão, miséria e ditaduras inimigas das liberdades que nós, liberais, tanto prezamos”, diz Cotrim — e quando defendeu a privatização da TAP: “Comece o Estado por sair da TAP o mais depressa possível”.