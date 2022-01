"Comandante Ventura" vestiu camuflado e prometeu pensão de 200 euros para ex-combatentes

Já sem casaco camuflado, André Ventura chegou à Póvoa de Varzim, distrito do Porto, e vestiu uma camisola poveira para mostrar que com o Chega “a tradição e a identidade são para manter”. Na maior arruada desde o início da campanha — ainda com mais gente do que em Braga — dezenas de pessoas tentaram aproximar-se do líder do Chega, tocar-lhe, falar com ele. E por tudo isso esta transformou-se na ação de campanha onde se notou mais a força imposta pela segurança pessoal do líder do Chega para controlar a situação.

No meio da confusão instalada, André Ventura desvalorizou o facto de receber “ameaças todos os dias” e de existirem situações de insultos nas ruas. “Há situações de maior tensão, mas penso que há em todas as campanhas, exceto aquelas que ninguém quer saber. Há muito apoio, também há muita ou alguma contestação e acho que tem de ser assim. Grave é quando se passa para a ameaça e para o insulto”, referiu.

O tema voltou a aparecer no balanço feito aos jornalistas uma semana depois do arranque oficial da campanha, com Ventura a comparar a atual campanha com a das eleições Presidenciais e garantindo que tem sentido menos “hostilidade” nas ruas.