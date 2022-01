Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No passado dia 13 de janeiro uma mulher infetada com a Covid-19 deu à luz no Hospital São João, no Porto, ligada ao suporte ECMO. Esta terça-feira, fonte oficial hospitalar revelou ao Observador que mãe e filho se encontram bem de saúde, internados na enfermaria do serviço obstetrícia e terão alta até ao final desta semana.

A mesma fonte acrescentou ainda que esta segunda-feira a mulher testou negativo à Covid-19 e o bebé Santiago, com 36 semanas de vida, “encontra-se estável, a evoluir muito favoravelmente”.

Desde o início da pandemia, o Hospital São João já contabilizou três grávidas com Covid-19 em ECMO, sendo que todas foram salvas e apenas um dos bebés não sobreviveu. Este foi o primeiro caso no hospital em que o parto foi feito com a grávida ainda ligada à ECMO. Há ainda a contabilizar desde o início da pandemia cinco grávidas não Covid-19 ligadas também a este dispositivo de circulação extracorporal.