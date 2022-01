Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O cantor de hip-hop americano Kanye Weste foi avisado. Se quiser dar concertos na Austrália terá de ter a vacinação completa contra a Covid-19. O aviso foi transmitido pelo próprio primeiro-ministro, Scott Morrison quando confrontado com a notícia de que o artista estava a planear uma digressão na Austrália em março.

A Austrália recambiou o campeão de ténis Novak Djokovic antes de o jogador sérvio ter tido a oportunidade de defender o título do Grand Slam no torneio australiano. O país cancelou o visto dado ao atleta depois se ter confirmado que Djokovic não cumpria as regras nacionais de vacinação.

As regras são que quem entra no país tem de estar totalmente vacinado. E aplicam-se a toda a gente, como aliás as pessoas confirmaram recentemente. Não interessa quem são, têm de cumprir as regras. Se cumprirem podem entrar, se não cumprirem não podem”, afirmou o primeiro-ministro citado pela agência Reuters.

As declarações de Scott Morrison surgiram na sequência de uma notícia avançada pelo jornal Sydney Morning Herald de que Kanye West estava a planear vários concertos de estádio no país em março.

O cantor americano, que foi candidato às presidenciais de 2020 e esteve casado com Kim Kardashian, já fez declarações contraditórias sobre a vacinação. Numa entrevista dada em 2021 afirmou que tinha recebido uma dose, mas no ano anterior tinha declarado na revista Forbes que ser vacinado era como receber a marca da besta. O seu estado de vacinação não é conhecido.

A Austrália é um dos países com maior percentagem de vacinação contra a Covid-19, mas à semelhança de outros está a enfrentar níveis nunca antes vistos de infeções por causa da variante Ómicron.