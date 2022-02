Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Celebra-se esta terça-feira, dia 1 de fevereiro o Ano Novo Lunar, mais conhecido como o Ano Novo Chinês.

O Ano do Boi, que vigorou até ao último dia de janeiro, deu agora lugar ao Ano do Tigre. Ao contrário da celebração de Ano Novo na maioria dos países ocidentais, que dura apenas um dia, o Ano Novo Chinês prolonga-se por duas semanas, com tradições específicas para muitos destes dias.

A festividade, ao contrário do que o nome possa indicar, não é celebrada apenas na China. De facto, em países como a Indonésia, a Tailândia e o Japão o Ano Novo Chinês encontra uma grande adesão e leva às decorações das ruas e vários dias de festividade.

Os preparativos para a passagem de ano no oriente começaram no dia 28 de janeiro, com a confeção de bolos e pudins. Isto porque, como explica a CNN, a palavra em mandarim e em cantonês para bolos e pudins tem uma sonoridade semelhante à palavra “alto”, o que é visto como crescimento e melhoria no ano que entra agora.

No passado domingo foi dia das famílias realizarem limpezas a fundo nas suas casas, para acabar com qualquer “má sorte” que possa lá ter ficado. Esta segunda-feira, véspera de Ano Novo Chinês, realizaram-se jantares familiares para celebrar a entrada no Ano do Tigre. Na mesa, a comida escolhida tem um simbolismo específico. O peixe é associado a sorte e abundância, os dumplings (bolinhos de massa) são associados a riqueza e bem estar e os noodles representam longevidade.

Nos primeiros dias do Ano Novo, com exceção do terceiro, são feitas diversas visitas a familiares e amigos. No terceiro dia, que este ano calha na quinta-feira, são evitadas as interações sociais, uma vez que se acredita que seja um dia mais propício a grandes discussões.

Durante os primeiros quinze dias do Ano Novo Chinês, é comum os anfitriões oferecerem doces e bolos às suas visitas. Quem estiver casado tem de oferecer dinheiro em envelopes vermelhos, destinados às crianças da família. Os adultos que não tenham contraído matrimónio, contudo, desejam apenas “boa sorte” aos mais novos. O vermelho é a cor imperativa durante o Ano Novo Chinês, uma vez que se acredita que esteja associado à sorte e a prosperidade.

O último dia de celebração — o 15.º do Ano Novo Lunar — tem um simbolismo específico na sociedade oriental. Isto porque, na antiga China, seria o único dia em que a mulheres mais jovens poderiam sair de casa, para contemplar as lanternas vermelhas e conhecer pretendentes. Por este motivo, o 15.º dia é também conhecido como o Dia dos Namorados Chinês.