O Governo deu ordens para suspender a produção hidroelétrica em quatro barragens, todas da EDP, por causa dos efeitos da seca meteorológica que está a afetar todo o país. O Alto Lindoso e Touvedo no Minho e Cabril e Castelo de Bode no Zêzere são para já as barragens que param de produzir eletricidade a partir da água, para além do mínimo para o equilíbrio do sistema, revelou o ministro do Ambiente João Matos Fernandes após uma reunião da comissão de acompanhamento da seca.

Fica também suspenso o abastecimento de água para a rega a partir da albufeira da Bravura em Lagos. Estas são medidas específicas serão reavaliadas. Matos Fernandes admite a preocupação com a situação, mas refere ainda que se chover o normal em fevereiro e março ainda será possível reverter o atual quadro de seca.

No caso das barragens em que o nível das albufeiras está claramente abaixo do que seria normal nesta época do ano foram fixadas quotas mínimas que garantem o abastecimento de água para consumo humano durante dois anos. O ministro do Ambiente destacou ainda que as bacias do Douro e do Guadiana apresentam níveis normais para esta época do ano, destacando os casos das barragens do Baixo Sabor e de Foz Tua. O Alqueva vai continuar a abastecer barragens de rega.