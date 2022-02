Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda antes do início do encontro, na antecâmara das conferências de imprensa da segunda meia-final da Taça das Nações Africanas, uma frase de Samuel Eto’o, antiga glória no futebol europeu que é hoje presidente da Federação de Futebol dos Camarões, provocou uma primeira troca de palavras. “Tudo o que têm feito tem de ser capitalizado. Preparem-se porque vai ser uma guerra meus homens, uma guerra”, disse o ex-avançado. “Espero que corrija as suas palavras. Essa não é a maneira de jogar, não se trata de uma guerra. A guerra é para evitar que as pessoas morram de fome ou nas portas dos estádios”, respondeu Carlos Queiroz.

Estava dado o mote para aquilo que, não sendo uma guerra, tornou-se uma batalha. Uma batalha física, com os jogadores a terem de aguentar um prolongamento depois da intensidade ao longo de 90 minutos. Uma batalha mental, num autêntico jogo de paciência entre quem assumia mais o encontro (Camarões) e quem queria sobretudo defender bem para procurar depois algo mais (Egito). Uma batalha de sofrimento de alguns elementos como Gabaski, guarda-redes que jogou condicionado depois do problema no adutor que contraiu na última partida, ou Hamdy, a atuar largos minutos com uma ligadura já novo com sangue na cabeça. Uma batalha de protestos na zona técnica dos bancos, que levou mesmo à expulsão de Carlos Queiroz no tempo regulamentar. Uma batalha que seria apenas decidida nas grandes penalidades.

Aí, à semelhança do que tinha acontecido com a Costa do Marfim, brilhou Gabaski. E não foi nem uma nem duas mas três vezes (duas defesas, um ao lado), esquecendo o problema muscular para se tornar herói nacional dos Faraós num 3-1 que eliminou os anfitriões de António Conceição e colocou os Faraós de novo na final, agora com o Senegal. Apesar de ter sido colocada no túmulo desde o encontro inaugural com a Nigéria (0-1), o Egito conseguiu ir superando adversários que seriam mais fortes no plano teórico e passou a parte complicada do quadro a eliminar após três prolongamentos com Costa do Marfim, Marrocos e Camarões.

