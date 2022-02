Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em novembro do ano passado, Juan Carlos I teve de cancelar uma consulta que tinha marcada porque estava infetado com Covid-19. O contágio, que terá sido ocultado até agora, mantém o ‘secretismo’ que têm vindo a ser recorrente na vida do pai de de Felipe VI, atual rei de Espanha.

A informação revelada pelo jornal El Mundo, relata que o rei emérito recebeu a ajuda do emir Mohamed bin Zayed Al Nahyan (com quem se ia encontrar para uma reunião): Juan Carlos terá sido surpreendido por um barulho ensurdecedor, que se tratava de um helicóptero, enviado pelo príncipe herdeiro, para o levar ao hospital de forma a que lhe fosse garantida uma recuperação em segurança.

O antigo monarca espanhol ficou grato pelo gesto e pela sua transferência para o complexo hospitalar onde, como depois brincou: se sentiu melhor do que em casa.

Apesar de ser uma ajuda ‘modesta’, para os padrões da família real dos Emirados, foi vantajosa para Juan Carlos I que conseguiu manter a sua privacidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O rei emérito terá passado vários dias no hospital, e só depois de já não ter sintomas graves e de ter feito testes negativos à Covid 19, regressou a Abu Dabi — local onde tem estado exilado desde 2020, na sequência dos escândalos financeiros em que se viu envolvido.

Juan Carlos I quer regressar a Espanha

Juan Carlos voltou a aparecer em público recentemente, em Abu Dhabi, na companhia do jornalista espanhol Carlos Herrera, que esteve de visita aos Emirados Árabes Unidos para a EXPO 2020 e aproveitou para visitar o seu conhecido amigo.

O jornalista, no seu programa “Herrera en Cope” na rádio espanhola, revelou que o antigo monarca deseja regressar a Espanha “quando as circunstâncias forem apropriadas” e não gerarem instabilidade para o seu filho, Felipe VI.

“O rei está mais magro e parece muito saudável. Tem-se mantido em forma diariamente, com a ajuda de um fisioterapeuta. O seu estado de saúde é o que qualquer pessoa da sua idade deseja ter. Está numa forma como eu não o via há muito tempo”, pode ler-se na descrição da publicação do Instagram da rádio Espanhola “COPE”.

Relativamente à relação com o país do qual foi chefe de Estado durante quarenta anos, Herrera disse que Juan Carlos está “permanentemente informado, lê toda a imprensa, ouve as rádios, vê notícias televisivas e está em contacto permanente com Espanha”.

As informações são enviadas pelos seus amigos, com quem “troca opiniões e contrasta outras posições diferentes”. Mas também através do seu filho, o Rei Felipe VI, com o qual o locutor assegura que o emérito “está em contacto” apesar das informações que revelavam ausência de qualquer relação.