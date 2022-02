Bruno Lage quer uma segunda vaga dos resultados da primeira volta. Mas este Wolves parece ter parado no pico

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As quatro vitórias consecutivas do Wolverhampton contra Manchester United, Sheffield United, Southampton e Brentford, todas durante o mês de janeiro, valeram a Bruno Lage o prémio de Treinador do Mês da Premier League logo no arranque de 2022. Contudo, no passado fim de semana, a equipa mais portuguesa de Inglaterra caiu com estrondo frente ao Norwich, na quarta ronda da Taça, e perdeu desde logo uma das frentes competitivas da temporada.

Esta quinta-feira, no regresso do campeonato e com uma receção ao Arsenal, o Wolverhampton tinha a oportunidade e o objetivo de recuperar a série vencedora e manter a posição no top 10 da classificação que permite sonhar com as vagas europeias. Até porque Bruno Lage, com base no que a equipa tem vindo a fazer, não permitia qualquer tipo de desaceleração depois da derrota na Taça.

“Temos um bom grupo de jogadores, com essa mentalidade de trabalhar muito e de colocar o clube num nível diferente, de colocar as próprias carreiras num nível diferente. Eles jogam para mim mas sei ver o que fizeram por este clube nos últimos quatro meses. É a segunda vaga comigo e quero conquistar mais coisas, acho que eles estão na mesma página. Se não estiverem, é difícil mudar mentalidades, é mais fácil mudar pessoas (…) É essa a minha ambição, é essa a minha personalidade, são essas coisas que quero transmitir aos jogadores e à equipa. Eles precisam de entrar em cada jogo para dar o seu melhor. Depois disso, vemos o que acontece”, atirou o treinador português, que voltava a contar com Jonny Otto, espanhol que há muito estava afastado dos relvados por lesão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Trincão também voltava de lesão diretamente para o onze inicial, onde completava o trio ofensivo com Raúl Jiménez e Podence, e Rúben Neves, Nélson Semedo e José Sá mantinham a habitual titularidade. Fábio Silva começava no banco — assim como acontecia com Nuno Tavares do lado do Arsenal, onde Odegaard, Saka e Martinelli apareciam no apoio a Lacazette e Cédric era titular na direita da defesa.