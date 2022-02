Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma pintura da artista russa Anna Leporskaya, que estava exposta no Centro Yeltsin, em Yekaterimburgo (Rússia) ganhou um novo visual.

Um dos seguranças do centro de exposições, no seu primeiro dia de trabalho, decidiu desenhar dois pares de olhos em duas das três personagens sem cara representadas na obra vanguardista “Three Figures” — em inglês, “Três Figuras”. O segurança foi despedido e pode enfrentar não só uma multa como três meses na prisão.

Os rabiscos, segundo explicou a curadora da exibição, citada pela BBC, foram desenhados com uma caneta do centro, tendo penetrado apenas uma camada de tinta, pelo que poderão ser revertíveis.

O dois pares de olhos foram vistos pela primeira vez no dia 7 de dezembro por dois visitantes que, segundo o The Guardian, alertaram um funcionário da galeria.

Os danos foram reportados à polícia pela primeira vez no dia 20 de dezembro, mas o ministério da Administração Interna de Yekaterimburgo recusou inicialmente iniciar uma investigação criminal, tendo classificado os danos como “insignificantes”. Depois de uma queixa do ministério da cultura à procuradoria russa em relação à decisão, a polícia abriu uma investigação criminal na semana passada.

A obra foi entregue para restauração, um dia depois de se descobrirem os estragos na pintura, à Galeria Estatal Tretyakov, em Moscovo. Esta tinha cedido a obra à galeria de Yeltsin.

Além disso, vidros de proteção foram aplicados às restantes obras expostas em Yekaterimburgo para evitar possíveis danos semelhantes. Estima-se que a restauração da obra “Three Figures” custe mais de 2.900 euros.

$1MILLION painting is ruined after 'bored' security guard draws eyes on faceless figures ???? Full story: https://t.co/9l8ThcRwkP pic.twitter.com/IyfEbWMP9O — Daily Mail Online (@MailOnline) February 9, 2022

A pintura, realizada entre 1932 e 1934, valia 738 mil libras — cerca de 875 mil euros — com o segurança a poder ter de pagar este valor, além de cumprir um ano de trabalho comunitário ou três meses de prisão, conta o The Art Newspapper.

Anna Leporskaya, que morreu em 1982, foi aluna do artista vanguardista Kazimir Malevich. Os seus trabalhos mais conhecidos passam por arte em porcelana e desenhos de edifícios. Conta com artigos expostos no Museu Russo das Artes Decorativas, Aplicadas e Populares, em Moscovo, assim como no Museu Estatal Russo, em São Petersburgo.