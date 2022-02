Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O novo governo já não vai tomar posse a 23 de fevereiro. A decisão do Tribunal Constitucional, que manda repetir as eleições legislativas nas assembleias do círculo da Europa onde se tenham verificado irregularidades, obriga a atrasar o processo. Fonte da Presidência da República diz ao Observador que o novo elenco governativo só deve entrar em funções a 10 de março.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha avançado, em declarações aos jornalistas esta segunda-feira, que a data da posse era, “em princípio”, para se manter, mas fez questão de referir que o processo não dependia apenas dele. Na altura o Presidente da República respondia à pergunta de uma jornalista sobre a possibilidade de antecipar a posse, mas nunca acreditou que isso fosse possível.

“Esta decisão do Constitucional era previsível”, explica a mesma fonte que atira responsabilidades para cima dos partidos políticos: “Era preciso ter alterado a lei”, concretiza assim a ideia que já tinha sido deixada no ar por Marcelo na tarde de segunda feira quando disse aos jornalistas que registou “a intenção dos partidos políticos de suscitarem a questão no parlamento em termos de clarificação da lei eleitoral”.

Notícia em atualização