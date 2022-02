Votos dos emigrantes: o que diz a lei, o volte-face do PSD e os boletins que acabaram no lixo

“O envelope de cor verde, devidamente fechado, é introduzido no envelope branco, juntamente com uma fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, que o eleitor remete, igualmente fechado, antes do dia da eleição”, pode ler-se no ponto seis deste artigo.

Mais à frente, no artigo 98.º, o veredicto: “Considera-se ainda nulo o voto antecipado e o voto postal quando o boletim de voto não chega ao seu destino nas condições previstas nos artigos 79.º-B,79.º-C, 79.º-D, 79.º-E e 79.º-G ou seja recebido em sobrescrito que não esteja devidamente fechado.” Por outras palavras: a falta de fotocópia do documento de identificação leva à anulação do voto.