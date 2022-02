O encontro informal entre os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) já arrancou esta quinta-feira de manhã, em Bruxelas, ocasião na qual será discutida a crise ucraniana devido à ofensiva russa, sem telemóveis para garantir confidencialidade.

“A reunião informal dos membros do Conselho Europeu para ponto de situação dos últimos desenvolvimentos relacionados com a Rússia-Ucrânia acaba de começar”, anunciou na rede social Twitter o porta-voz do presidente da estrutura cerca das 13h00 (hora local, menos uma hora em Lisboa).

The informal meeting of the Members of the European Council on a state of play of latest developments related to Russia-Ukraine has just started.

To ensure confidentiality, the discussion takes place without electronic devices. #EUCO pic.twitter.com/hdR28B5Z4x

