A tensão junto à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia aumentou substancialmente nas últimas horas. Após os bombardeamentos em Donetsk, o líder da região separatista, Denis Pushilin, confirmou que os rebeldes pró-russos começaram a retirar civis da região de Donbass por receio de uma escalada militar. As agências de informação russa deram ainda conta, esta tarde, de uma “forte explosão” junto a uma delegacia ucraniana em Donbass.

Neste momento, já há registo de autocarros para retirar civis que vivem na região, levando-os para a Rússia. “Foi organizada uma partida em massa e centralizada da população para a Federação Russa. Mulheres, crianças e idosos serão os primeiros a ser retirados”, afirmou Denis Pushilin.

No local, os jornalistas presentes em Donetsk relataram que foram ouvidas sirenes e ordens à população para que se preparem para serem retiradas. Já se formam filas inclusive nos multibancos e bombas de gasolina.

Locals in Donetsk are sharing photos of the long lines at ATMs around town after the evacuation orders + sirens started sounding

(see: https://t.co/ybRCF3DTiS) pic.twitter.com/Vg6XcqiZiJ — Aric Toler (@AricToler) February 18, 2022

Entretanto, as agências informação de russa (Russia Today, Sputnik e RIA) deram conta de que se ouviu “uma grande explosão” no centro de Donetsk esta tarde, junto à delegacia da Ucrânia. Segundo as mesmas fontes, na origem terá estado um “carro-bomba” num “parque de estacionamento”.

Another picture from Donetsk/Donbass explosion. Seems like a car bomb in a parking lot pic.twitter.com/9Dm53XNoBh — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 18, 2022

O Presidente russo, Vladimir Putin, já veio prometer a todos aqueles que saírem da região de Donbass e rumaram à Rússia uma quantia de 10 mil rublos (cerca de 114 euros), avança o The Washington Post.

Além disso, o Presidente russo pediu ao seu ministro da Emergências para ir “urgentemente” para junto à fronteira de Donbass para “criar condições para acomodar”, fornecer “refeições quentes” e “tudo o necessário” para os refugiados.

EUA falam em “falsas provocações” e dizem que parte de plano de invasão

Em reação a estes eventos, Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, disse que o plano da Rússia para invadir a Ucrânia já está em marcha.

O que a Rússia fez “nas últimas 24 a 48 horas” é parte de “um cenário que está em marcha” para “criar falsas provocações” e depois ter de responder a essas “provocações” e “ultimamente cometer uma nova agressão contra a Ucrânia”.

Num encontro na conferência de segurança de Munique, Antony Blinken afirmou que é preciso olhar para a “história”, para entender as movimentações russas, mencionando o que aconteceu em 2014, na Crimeia, e em 2008, na Geórgia.

O secretário de Estado dos EUA ressalvou, no entanto, que o caminho da diplomacia ainda está aberto e frisou que Putin ficou “surpreendido” com a “solidariedade” entre os estados-membros da NATO e da União Europeia.