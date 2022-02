Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O avião ainda estava parado na placa do aeroporto de Lisboa e os calços também continuavam nas rodas, a impedi-lo de avançar, mas a porta da aeronave da TAP já estava fechada e assim se manteve, deixando do lado de fora, já com o check-in feito, Borut Pahor, o Presidente da Eslovénia, e a respetiva comitiva, que esta quarta-feira tentava regressar a casa depois de uma visita oficial de dois dias a Portugal.

Apesar dos pedidos insistentes de elementos do Protocolo de Estado, que acompanhavam o grupo de 15 pessoas, o comandante do avião manteve-se irredutível e recusou alterar as regras para deixar entrar o Presidente daquele país, que apenas um dia antes tinha estado com Marcelo Rebelo de Sousa, a inaugurar um simbólico “Banco da Paz e da Amizade”, em Belém, junto ao Tejo. No final, e não existindo qualquer alternativa viável a sair da Portela rumo a Liubliana, a comitiva acabou por descolar de Tires, a bordo de um jato privado cujo frete custou cerca de 40 mil euros — quem pagou foi o Estado português.

A notícia está a ser avançada esta sexta-feira pelo Correio da Manhã, que diz que, para lá do considerável gasto extra, a “intransigência” do piloto, mesmo perante os pedidos da própria embaixadora responsável pelo Protocolo de Estado, que também estava no aeroporto, “esteve perto de causar um incidente diplomático” entre os dois países na quarta-feira, dia 16. Contactado pelo Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não quis comentar o assunto, mas o Observador sabe que a situação, resolvida na hora, acabou por não causar mossa nas relações entre Portugal e Eslovénia.

Ao Correio da Manhã, a TAP lamentou o “transtorno causado” pelo episódio, que se desenrolou às 6h30 de quarta-feira, mas assegurou que “em todas as fases do processo foram aplicadas e cumpridas as normas e legislação em vigor”. Àquele jornal, a companhia portuguesa frisou ainda que “cumpre escrupulosamente todas as regras aplicáveis”.

Igualmente contactada pelo CM, fonte da Presidência remeteu todos os esclarecimentos para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que também não respondeu às questões do jornal.