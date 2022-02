Ucrânia. Crónica de uma chegada atribulada e da fila interminável de refugiados que esperava do outro lado da fronteira

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Texto e fotografias dos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Cátia Bruno e João Porfírio

Quatro horas. Era esse o tempo de viagem previsto pelo mapa do telemóvel quando arrancámos de Cracóvia, na Polónia, em direção à cidade ucraniana de Lviv. Terminaria mais de seis horas depois, quando finalmente conseguimos adormecer por duas horas no sofá do lobby de um hotel ucraniano, graças à bondade de um estranho. O desconforto, porém, não se compara àquele a que assistimos ao longo da estrada que liga Krakovet’s, na fronteira, a Lviv, e que era o primeiro sinal da crise de refugiados que esta invasão está a provocar.

As nossas primeiras duas horas a percorrer território polaco decorreram praticamente sem percalço. O único indício de que algo de anormal se passava era a presença policial: mais de dez carros com agentes passaram pela estrada A4 com sirenes azuis histriónicas a piscar e, numa das últimas áreas de serviço antes da fronteira, reuniam-se mais de uma mão cheia de carrinhas da polícia e dezenas de agentes.

Tudo parecia calmo do lado polaco do posto fronteiriço, com poucos carros a tentarem atravessar o posto em direção à Ucrânia. Do lado de chegada, contudo, a situação era bastante diferente, mas não o saberíamos até ter chegado de vez ao outro lado, já que o ponto por onde entravam os refugiados ficava longe do local em direção a território ucraniano. Aquilo que intuímos, mas ainda não tínhamos visto, era uma fila de carros que se estendia por quase 20 quilómetros, completamente parada. O reflexo do drama humanitário que se vive neste momento na Ucrânia, onde uma viagem habitualmente de seis horas entre Kiev e Lviv chega agora a demorar 25, tal é a quantidade de carros na estrada.

Centenas de pessoas tentam entrar na Polónia para tentar fugir à guerra na Ucrânia.

O @observadorpt na Ucrânia. pic.twitter.com/oCxBVAhBsG — João Porfírio (@porfiriojoao1) February 24, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas antes de vermos isso, era necessário passar a fronteira. Se do lado polaco tudo decorre com relativa tranquilidade, no lado ucraniano já é possível sentir mais a tensão — até pelas armas bem visíveis que todos os guardas transportam, em contraste com os colegas polacos. Do lado ucraniano, a maioria praticamente não fala inglês e, por isso, a comunicação reduz-se a gestos, entregas de documentos, acenos de cabeça e muita repetição de expressões como “Press” e “Portugalia” (do nosso lado) e “Davai, davai”, expressão que traduz a ideia de “Vá, vamos” em russo e ucraniano, do lado deles. Por fim, é-nos entregue um carimbo num papel e dado sinal para seguirmos.

Pensamos que o mais difícil já passou — mas estamos errados. Depois de mais de 40 minutos na fila para sair do controlo fronteiriço (e já vamos em mais de três horas e meia de viagem), chegamos finalmente à beira da estrada e entregamos o papel carimbado a um guarda. Este fica visivelmente irritado, grita em ucraniano, gesticula. Por fim conseguimos compreender: devíamos ter dois carimbos — falta o do carro. Obrigados a voltar para trás, encontramos agora no pequeno guichet uma senhora de meia-idade que, mais uma vez, não fala uma palavra de inglês. Sorte a nossa, a colega mais nova sentada atrás dela traduz. Ao verem as nossas carteiras profissionais, soltam uma exclamação: “Vocês são os segundos jornalistas a passarem por este posto de fronteira antes disto começar! Antes disso, só chegaram uns australianos”, comentam, ligeiramente felizes pela chegada da imprensa internacional. Mas quando lhes perguntamos sobre o estado de espírito que têm naquele momento, são mais lacónicas. A mais velha encolhe os ombros, resignada. A mais nova diz “Não vamos a lado nenhum, vamos lutar pela nossa pátria”, em tom maquinal.

Despedidas feitas, nova meia hora na fila para sair e aceno bem-disposto, como quem diz “Afinal conseguiram”, do soldado há pouco rabugento, estávamos oficialmente em território ucraniano. E foi aí que nos deparámos com o cenário dramático da chegada dos refugiados. As várias estações de serviço ali perto estavam cheias de gente a comer e a atestar carros. Ao longo de quilómetros, os carros ucranianos ocupavam a estrada. Alguns arriscavam ultrapassar os outros, percorrendo parte do percurso em contra-mão — o que nos obrigava a ter de desviar para a berma a fim de evitar um choque frontal.