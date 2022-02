Os meios de comunicação social são muitas vezes um dos principais alvos em caso de invasão por parte de outro país. Tendo em conta a escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, e com a possibilidade de a qualquer momento Kiev ser tomada por forças pró-russas, os jornalistas da televisão estatal ucraniana realizaram os espaços informativos do canal num bunker.

Na emissão, a pivô que conduzia o programa indicou que o canal era forçado a “transmitir desde um bunker”, uma vez que a Rússia está a “bombardear” cidades ucranianas. “Estamos a esconder-nos dos mísseis russos.”

O objetivo é continuar informar a população ucraniana de todo o país, mesmo em casa de ataque.

“We are forced to broadcast from a bunker because #Russia bombs our cities. We are hiding from russian rockets”

Ukrainian journalists swap tv studios for bomb shelters in #Kyiv but keep reporting

pic.twitter.com/TOW9msQIoP

