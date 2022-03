As ambições espaciais de Richard Branson estão em queda. Uma aproximação a Putin pode dar-lhe uma ajuda

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma aproximação a Putin pode ser o impulso que faltava ao magnata que inaugurou o turismo espacial. Depois de alguns falhanços negociais de Richard Branson, os holofotes estão virados para a empresa Virgin Orbit, que está a planear a primeira missão espacial em solo britânico (ainda) para este ano.

O bilionário está a reunir com ministros com o objetivo de garantir mais lançamentos no Spaceport Cornwall, como noticiado pelo The Telegraph este sábado. O nome referido no artigo é o do ministro da Economia, Kwasi Kwarteng. Já a 9 de fevereiro, durante uma comissão parlamentar, o político sublinhou a importância da respetiva empresa para o mercado de trabalho do Reino Unido.

Existem 45 mil empregos no setor espacial hoje, e o Reino Unido apoia cerca de 126 mil indiretamente. Estamos a refinar metas sobre como podemos fazer crescer o setor. Como se sabe, isso requer algum investimento, e estamos no processo de alocação do orçamento [de pesquisa e desenvolvimento]”, declarou, cita-o o mesmo jornal britânico.

Os ministros querem fazer coincidir dois eventos importantes para a Grã-Bretanha: a colocação do satélite no espaço com as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha, em maio. Contudo, a Virgin Orbit ainda não confirmou a data.

Além disto, noutro artigo também do The Telegraph, é relatado que a guerra na Europa Oriental torna esta missão urgente: o apoio do cosmódromo de Baikonur parece improvável, já que a área é controlada pelos russos do Cazaquistão, e espera-se que estes neguem transportar quaisquer foguetes europeus num futuro próximo.