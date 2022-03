A assembleia geral da ONU aprovou esta quarta-feira uma resolução que condena a invasão russa da Ucrânia, com o apoio de 141 dos 193 Estados-membros das Nações Unidas.

O texto “deplora” a agressão russa contra a Ucrânia “nos termos mais graves possíveis” e “exige” a Moscovo que ponha fim a esta intervenção militar e retire imediatamente e incondicionalmente as suas tropas do país vizinho.

A resolução teve apenas cinco votos contra (Rússia, Bielorrússia, Síria, Coreia do Norte e Eritreia) e 34 abstenções, entre os quais a China, Índia, Cuba, Irão, Iraque, Cazaquistão, Paquistão, Moçambique, África do Sul, Namíbia, Mongólia, Mali, Madagáscar, Arménia, Bangladesh, Bolívia, República Centro Africana, Senegal, Sudão, Uganda, Zimbabué, Vietname e Nicarágua.

Após a votação, Volodymyr Zelensky agradeceu, na sua conta pessoal no Twitter, aos países que votaram a favor do voto de condenação da Rússia na ONU. “Agradeço a aprovação da Assembleia-Geral das Nações Unidas com a maioria dos votos pela forte exigência à Rússia para parar imediatamente com o ataque terrível na Ucrânia”, acrescentando que os 141 países “escolheram o lado certo da história”.

1/2 I praise the approval by the #UN GA with an unprecedented majority of votes of the resolution with a strong demand to Russia to immediately stop the treacherous attack on ????????. I’m grateful to everyone & every state that voted in favor. You have chosen the right side of history pic.twitter.com/1sb0qjxXKs

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022