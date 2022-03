Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante a apresentação do plano da Stellantis para 2030, Carlos Tavares, o português que lidera o grupo, mostrou as primeiras imagens do que será o primeiro eléctrico da Jeep, um SUV do segmento B com dimensões similares ao Renegade, mas sobre uma plataforma distinta, que lhe permite alojar as baterias. Tavares avançou também que o 4º maior grupo automóvel do mundo conta introduzir no mercado o novo SUV já no primeiro trimestre de 2023.

Como seria de esperar, o CEO não forneceu muitas informações adicionais sobre o novo modelo, o que se justifica uma vez que o tema não era um modelo específico, mas sim a estratégia do grupo para 2030. Contudo, as fotos revelam um SUV que promete dimensões próximas às do Renegade – ou até ligeiramente inferiores –, mas com formas mais parecidas às de um Compass em ponto pequeno.

As diferenças entre o actual Renegade, com motor de combustão, e o futuro SUV eléctrico da Jeep são substanciais 4 fotos

A imprensa italiana avança que a plataforma do que já é conhecido como o baby Renegade não será a STLA Small, por ainda não estar pronta (surgirá apenas em 2026), mas sim a e-CMP, a mesma que deu origem aos e-208 e e-2008, entre outros modelos da Stellantis. Isto significa que, por uma questão de calendário, não será utilizada uma base que permita explorar todo o potencial de um veículo eléctrico, com uma frente mais curta e um habitáculo maior, para o mesmo comprimento total. Veja aqui como funciona a e-CMP:

O pequeno SUV eléctrico da Jeep será assim uma espécie de Peugeot e-2008, um eléctrico mais alto e volumoso, modelo que tem conseguido um grande sucesso no mercado europeu – e no português –, com motor com 136 cv e uma bateria de 50 kWh, instalada em forma de H sob os bancos da frente, traseiro e túnel central. O futuro baby Renegade eléctrico será produzido na fábrica do grupo em Tychy, na Polónia.