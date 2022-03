Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Sberbank, o maior banco da Rússia e que tinha acabado de apresentar lucros recorde, anunciou a saída dos mercados europeus, depois de as unidades na Croácia e Eslovénia terem sido alvo de resolução e com o banco a dizer que sofreu “saídas de capital anormais e ameaças à segurança dos seus funcionários“.

“Perante a situação atual, o Sberbank decidiu sair do mercado europeu”, afirmou o grupo em comunicado emitido às primeiras horas desta quarta-feira. Com a corrida ao banco que se gerou nos últimos dias, “as subsidiárias do grupo enfrentaram saídas de capital anormais” e ficou “sob ameaça a segurança dos seus funcionários e sucursais”.

O banco tinha operações na Áustria, Alemanha, Hungria e, entre outros, Croácia e Eslovénia – duas unidades às quais o Mecanismo Único de Resolução na terça-feira aplicou medidas de resolução, como já era esperado desde que o BCE considerou que os bancos estavam “em falência ou com probabilidade de falência”, pressionados pelas sanções económicas impostas à Rússia devido à invasão da Ucrânia.

Após a resolução, o banco esloveno NLB comprou as operações da unidade naquele país. O Sberbank apenas vai continuar na Suíça, acrescenta o comunicado.

Apesar da impossibilidade de transferir mais liquidez para as unidades europeias, o banco garantiu que os seus níveis de capital são suficientes para ressarcir todos os depositantes. O grupo, que acaba de apresentar um salto de 64% nos lucros anuais de 2021, tinha ativos na Europa que, em final de 2020, valiam 13 mil milhões de euros.