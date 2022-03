Os Estados Unidos enviaram duas novas baterias de mísseis antiaéreos Patriot para a Polónia, em linha com o seu compromisso de defender o território dos países da NATO, informou esta quarta-feira um alto funcionário do Pentágono.

As baterias antiaéreas, geralmente estacionadas na Alemanha, foram reposicionadas a pedido do Governo polaco, explicou esta fonte do Pentágono.

“As duas baterias Patriot agora estão reposicionadas na Polónia. Nós não diremos onde estão, mas estão na Polónia e estão ativas”, garantiu a fonte, referindo-se às armas capazes de combater e destruir mísseis balísticos, aeronaves ou mísseis de cruzeiro, que são frequentes vezes utilizadas no Médio Oriente.

“Este é um destacamento puramente defensivo, realizado de forma preventiva para combater qualquer ameaça potencial contra nós ou contra forças aliadas”, explicou o alto funcionário, lembrando o compromisso do Presidente Joe Biden de respeitar o artigo 5 da carta da Aliança Atlântica, que obriga todos os seus membros a socorrer um aliado no caso de ataque.