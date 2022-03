As tropas russas nomearam um novo autarca da cidade ocupada de Melitopol depois de as autoridades ucranianas terem denunciado esta sexta-feira o rapto do presidente eleito, Ivan Fedorov, por um grupo militar da Rússia. “É uma deputada da oposição do conselho municipal, Galina Danilchenko”, informou este domingo a administração regional de Zaporizhzhia, à qual a cidade pertence. Na televisão local, controlada pelas tropas russas, Danilchenko afirmou que a sua “tarefa principal” era devolver a cidade à “normalidade”.

Enquanto o paradeiro de Ivan Fedorov permanece desconhecido, cerca de 2000 residentes da cidade foram às ruas no sábado para pedir a sua libertação. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou também aos líderes de Israel, França e Alemanha para pressionarem o presidente russo, Vladimir Putin, a libertar o presidente da Câmara “imediatamente”.

Esta manhã, o jornal The Kyiv Independent dá conta de um segundo sequestro russo, desta vez trata-se de Yevhen Matviiv, autarca da cidade de Dniprorudne. “Os crimes de guerra estão a ser sistémicos”, disse na sua página de Facebook o governador de Zaporizhzhia Oblast, Olexandr Starukh.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022